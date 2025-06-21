Иранские хакеры осуществили масштабную кибератаку против Албании

Иранская хакерская группировка Homeland Justice, связанная с Корпусом стражей Исламской революции (IRGC), провела масштабную кибератаку на Албанию.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Злоумышленники атаковали цифровую инфраструктуру столицы страны Тираны, парализовав работу городских сервисов. Об этом они сообщили в Telegram, заявив, что это "только начало".

"Муниципальные службы Тираны парализованы – и это ваш собственный выбор", – говорится в сообщении хакеров, которые таким образом отомстили за то, что Албания принимает на своей территории около 3 тысяч членов иранской леворадикальной оппозиционной организации Моджахедин-е Халк (MEK), находящейся в изгнании.

Группа Homeland Justice также опубликовала скриншоты с данными о серверах, учетными записями сотрудников, а также личной информацией жителей Тираны, сопровождая их угрозами: "Ваши действия обойдутся вам дорого".

MEK базируется в Албании с 2013 года, когда по просьбе правительства США в городе Манез был построен специальный лагерь для оппозиционеров. Этот объект неоднократно посещали американские официальные лица, в частности тогдашний вице-президент Майк Пенс.

В 2023 году албанская полиция провела обыск в лагере после получения информации о деятельности иранских спецслужб на его территории.

По сообщениям албанских СМИ, сайт городской администрации Тираны оставался недоступным и в субботу днем. Сбой в работе серверов может вызвать серьезные перебои в транспортном обслуживании, выдаче паспортов и водительских прав, а также поставить под угрозу личные данные почти 800 тысяч жителей.

Напомним, в феврале Албания обвинила проиранских хакеров в кибератаке на ведомство статистики.