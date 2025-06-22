Лідер демократів у Сенаті вимагає від Трампа пояснень щодо ударів по Ірану

Лідер демократичної меншості у Сенаті США Чак Шумер вимагає пояснень від президента Дональда Трампа після того, як той віддав наказ про удари США по Ірану.

Його слова цитує CNN, пише "Європейська правда".

Шумер заявив, що Трамп повинен чітко пояснити американському народу й Конгресу, які "дії були вжиті цієї ночі, а також їхні наслідки для безпеки американців".

"Жоден президент не повинен мати можливість одноосібно втягувати країну в такі серйозні речі, як війна, лише на основі імпульсивних погроз без жодної стратегії", – наголосив лідер демократичної меншості у Сенаті США .

"Ми повинні забезпечити дотримання Закону про воєнні повноваження, тому я закликаю лідера більшості в Сенаті Джона Туна негайно винести його на голосування в Сенаті. Я проголосую за нього й закликаю всіх сенаторів від обох партій зробити так само", – акцентував Шумер.

Він також зазначив, що для того, аби протистояти "жорстокій кампанії терору, ядерним амбіціям та регіональній агресії Ірану" – потрібні сила, рішучість та чітка стратегія.

"Небезпека ширшої, тривалішої й руйнівнішої війни нині значно зросла", – додав Шумер.

Зауважимо, після того, як США вдарили по ядерних об’єктах Ірану, Трамп застеріг цю країну від "будь-якої помсти".

У своєму зверненні до нації американський президент заявив, що метою США було "знищення можливостей зі збагачення ядерних матеріалів в Ірані й усунення ядерної загрози від держави, яка є головним спонсором тероризму у світі".

Також він запевнив, що ключові ядерні об’єкти в Ірані "повністю й остаточно знищені".

Глава МЗС Ірану Аббас Арагчі заявив, що його країна "залишає за собою всі можливі варіанти для захисту".

Про те, як Трамп приймав рішення про нанесення ударів по Ірану – можна почитати у статті "Ніхто не знає, що я хочу зробити": як Трамп готує рішення про війну США з Іраном.