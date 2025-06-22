Лидер демократов в Сенате требует от Трампа объяснений по ударам по Ирану

Лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер требует объяснений от президента Дональда Трампа после того, как тот отдал приказ о нанесении ударов США по Ирану.

Его слова цитирует CNN, пишет "Европейская правда".

Шумер заявил, что Трамп должен четко объяснить американскому народу и Конгрессу, какие "действия были предприняты этой ночью, а также их последствия для безопасности американцев".

"Ни один президент не должен иметь возможность единолично втягивать страну в такие серьезные вещи, как война, только на основе импульсивных угроз без какой-либо стратегии", – подчеркнул лидер демократического меньшинства в Сенате США.

"Мы должны обеспечить соблюдение Закона о военных полномочиях, поэтому я призываю лидера большинства в Сенате Джона Туна немедленно вынести его на голосование в Сенате. Я проголосую за него и призываю всех сенаторов от обеих партий сделать то же самое", – подчеркнул Шумер.

Он также отметил, что для того, чтобы противостоять "жестокой кампании террора, ядерным амбициям и региональной агрессии Ирана" – нужны сила, решимость и четкая стратегия.

"Опасность более широкой, продолжительной и разрушительной войны сейчас значительно возросла", – добавил Шумер.

Отметим, после того как США нанесли удар по ядерным объектам Ирана, Трамп предупредил эту страну от "любой мести".

В своем обращении к нации американский президент заявил, что целью США было "уничтожение возможностей по обогащению ядерных материалов в Иране и устранение ядерной угрозы от государства, которое является главным спонсором терроризма в мире".

Также он заверил, что ключевые ядерные объекты в Иране "полностью и окончательно уничтожены".

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что его страна "оставляет за собой все возможные варианты для защиты".

О том, как Трамп принимал решение о нанесении ударов по Ирану, можно прочитать в статье "Никто не знает, что я хочу сделать": как Трамп готовит решение о войне США с Ираном.