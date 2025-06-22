Іран про удари США: "Залишаємо за собою всі можливі варіанти для захисту"

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що його країна "залишає за собою всі можливі варіанти для захисту" після американських ударах по ядерних об’єктах Ірану.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Після того, як авіація Сполучених Штатів атакувала три ядерні об'єкти в Ірані ввечері 21 червня, глава МЗС країни послався на Статут ООН та заявив, що Іран залишає за собою "всі можливі варіанти для захисту".

"Відповідно до Статуту ООН та його положень, які надають право на законну самооборону, Іран залишає за собою всі можливі варіанти для захисту свого суверенітету, інтересів та народу", – заявив він.

Також у своєму дописі Арагчі звинуватив США у порушенні Статуту ООН, міжнародного права та Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

"Події цього ранку є обурливими й матимуть тривалі наслідки. Кожен член ООН повинен бути глибоко стурбований цією вкрай небезпечною, беззаконною та злочинною поведінкою", – додав він.

Зауважимо, після того, як США вдарили по ядерних об’єктах Ірану, Трамп застеріг цю країну від "будь-якої помсти".

У своєму зверненні до нації американський президент заявив, що метою США було "знищення можливостей зі збагачення ядерних матеріалів в Ірані й усунення ядерної загрози від держави, яка є головним спонсором тероризму у світі".

Також він запевнив, що ключові ядерні об’єкти в Ірані "повністю й остаточно знищені".

Про те, як Трамп приймав рішення про нанесення ударів по Ірану – можна почитати у статті "Ніхто не знає, що я хочу зробити": як Трамп готує рішення про війну США з Іраном.