Трамп заявив про повне знищення ядерних об’єктів в Ірані: "Час обрати шлях миру"

Президент США Дональд Трамп розповів про американські удари по ядерних об’єктах у Ірані.

Про це стало відомо із його звернення до нації, яке він опублікував у соцмережі Truth Social, пише "Європейська правда".

Трамп розповів про масовані удари по трьох ключових ядерних об’єктах іранського режиму – у Фордо, Натанзі та Есфахані.

За його словами, метою США було "знищення можливостей зі збагачення ядерних матеріалів в Ірані й усунення ядерної загрози від держави, яка є головним спонсором тероризму у світі".

"Сьогодні ввечері я можу заявити всьому світові, що ці удари мали вражаючий військовий успіх. Ключові ядерні об’єкти в Ірані повністю й остаточно знищені. Іран – той самий хуліган Близького Сходу – тепер повинен піти шляхом миру", – заявив американський лідер.

Він застеріг Іран та зазначив, що якщо країна не "піде шляхом миру" – "майбутні удари будуть набагато потужнішими й простішими для виконання".

"Протягом 40 років Іран вигукував: "Смерть Америці! Смерть Ізраїлю!". Вони вбивали наших людей, відривали їм руки й ноги за допомогою придорожніх бомб – це було їхньою спеціалізацією. Ми втратили понад тисячу наших людей, а сотні тисяч інших загинули в результаті їхньої ненависті на всьому Близькому Сході й у всьому світі", – заявив Трамп.

Окрім цього, він подякував та привітав прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

"Ми працювали як одна команда, можливо, як жодна команда в історії, й зробили великий крок у напрямку усунення цієї жахливої загрози для Ізраїлю", – наголосив він й додатково подякував ізраїльській армії.

"Буде або мир, або війна. Ця ніч видалася найважчою й, мабуть, найсмертоноснішою. Але якщо мир не настане швидко, ми вдаримо по інших цілях – із максимальною швидкістю, точністю й умінням. Більшість із цих цілей можна буде вивести з ладу за лічені хвилини", – підсумував він.

Як відомо, авіація Сполучених Штатів атакувала три ядерні об'єкти в Ірані ввечері 21 червня. Після цього Трамп застеріг Іран від "будь-якої помсти".

Зазначимо, 20 червня на переговорах з Іраном у Женеві глави МЗС Франції, Британії та Німеччини закликали Тегеран до якнайшвидшого відновлення переговорів зі США щодо ядерної програми.

Проте представники Ірану оголосили пропозиції, озвучені європейськими державами на переговорах у Женеві щодо ядерної програми Тегерана, "нереалістичними".

Про те, як Трамп приймав рішення про нанесення ударів по Ірану – можна почитати у статті "Ніхто не знає, що я хочу зробити": як Трамп готує рішення про війну США з Іраном.