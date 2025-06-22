ЗМІ: у Трампа занепокоєні потенційною ескалацією після удару США по Ірану

Посадовці адміністрації американського президента Дональда Трампа побоюються удару у відповідь від Ірану, який може спричинити ширший конфлікт на Близькому Сході після того, як США вдарили по ядерних об’єктах країни.

Про це пише Politico, яке поспілкувалося із посадовцями адміністрації лідера США, які говорили на умовах анонімності, передає "Європейська правда".

Один із посадовців адміністрації визнав, що не знає, "наскільки глибоко" такий американський удар може затягнути США.

"Зараз ми хочемо позбутися ядерних можливостей [Ірану] й зосередитися на переговорах", – сказав він.

За словами посадовця в Білому домі, Трамп останніми днями дедалі більше схилявся до думки, що існує унікальна можливість вивести з ладу ядерний потенціал Тегерана із мінімальним ризиком для американських військових.

Посадовці стверджують, що плани для атаки, яку Трамп невдовзі після завершення оголосив "дуже успішною", розроблялися вже в той час, коли він заявив, що ухвалить рішення "в межах двох тижнів" про можливу підтримку Ізраїлю в ліквідації ядерних об’єктів.

Водночас навіть оголошуючи про прагнення до деескалації, Трамп розглядав усі можливі варіанти удару, зазначив представник адміністрації.

"Він вивчив кілька можливих планів удару й обрав вузький, чітко спрямований варіант", – пояснив він.

Адміністрація Трампа вважає дедалі вірогіднішим, що Іран значно ослаблений останніми діями ізраїльської армії, тому Тегеран не зможе вдатися до широкомасштабної відповіді. Один із представників США зазначив, що існує "реальна можливість" того, що Тегеран поступиться тиску після американських ударів або обмежиться незначними діями, відкриваючи простір для короткого дипломатичного маневру.

"Це абсолютно нова територія для Ірану. З моменту існування режиму він прагнув запобігти американському удару", – зауважив він.

Втім навіть в адміністрації Трампа існує тривога.

"Існує великий ризик ескалації. Якщо в результаті удару у відповідь загинуть американські військові, тиск для посилення відповіді США лише зросте", – сказав інший посадовець адміністрації.

"Міністр оборони Піт Геґсет відчує тиск – йому доведеться якось довести, що удари були такими успішними, як заявив Трамп. Цього року в Пентагоні оцінювали, що для знищення ядерних об’єктів Ірану, враховуючи їхню глибину та розосередженість, потрібні 30 днів безперервних ударів", – додав він.

Зауважимо, після того, як США вдарили по ядерних об’єктах Ірану, Трамп застеріг цю країну від "будь-якої помсти".

У своєму зверненні до нації американський президент заявив, що метою США було "знищення можливостей зі збагачення ядерних матеріалів в Ірані й усунення ядерної загрози від держави, яка є головним спонсором тероризму у світі".

Водночас лідер демократичної меншості у Сенаті США Чак Шумер вимагає пояснень від Трампа щодо цих дій.

Глава МЗС Ірану Аббас Арагчі заявив, що його країна "залишає за собою всі можливі варіанти для захисту".

Про те, як Трамп приймав рішення про нанесення ударів по Ірану – можна почитати у статті "Ніхто не знає, що я хочу зробити": як Трамп готує рішення про війну США з Іраном.