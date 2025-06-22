СМИ: у Трампа обеспокоены потенциальной эскалацией после удара США по Ирану

Чиновники администрации американского президента Дональда Трампа опасаются ответного удара со стороны Ирана, который может привести к более широкому конфликту на Ближнем Востоке после того, как США нанесли удар по ядерным объектам страны.

Об этом пишет Politico, которое пообщалось с чиновниками администрации лидера США, которые говорили на условиях анонимности, передает "Европейская правда".

Один из чиновников администрации признал, что не знает, "насколько глубоко" такой американский удар может затянуть США.

"Сейчас мы хотим избавиться от ядерных возможностей [Ирана] и сосредоточиться на переговорах", – сказал он.

По словам чиновника в Белом доме, Трамп в последние дни все больше склонялся к мнению, что существует уникальная возможность вывести из строя ядерный потенциал Тегерана с минимальным риском для американских военных.

Чиновники утверждают, что планы для атаки, которую Трамп вскоре после завершения объявил "очень успешной", разрабатывались уже в то время, когда он заявил, что примет решение "в течение двух недель" о возможной поддержке Израиля в ликвидации ядерных объектов.

В то же время, даже объявляя о стремлении к деэскалации, Трамп рассматривал все возможные варианты удара, отметил представитель администрации.

"Он изучил несколько возможных планов удара и выбрал узкий, четко направленный вариант", – пояснил он.

Администрация Трампа считает все более вероятным, что Иран значительно ослаблен последними действиями израильской армии, поэтому Тегеран не сможет прибегнуть к широкомасштабному ответу. Один из представителей США отметил, что существует "реальная возможность" того, что Тегеран уступит давлению после американских ударов или ограничится незначительными действиями, открывая пространство для короткого дипломатического маневра.

"Это абсолютно новая территория для Ирана. С момента существования режима он стремился предотвратить американский удар", – отметил он.

Впрочем, даже в администрации Трампа существует тревога.

"Существует большой риск эскалации. Если в результате ответного удара погибнут американские военные, давление для усиления ответа США только возрастет", – сказал другой чиновник администрации.

"Министр обороны Пит Хэгсет почувствует давление – ему придется как-то доказать, что удары были такими успешными, как заявил Трамп. В этом году в Пентагоне оценивали, что для уничтожения ядерных объектов Ирана, учитывая их глубину и рассредоточенность, потребуется 30 дней непрерывных ударов", – добавил он.

Отметим, после того как США нанесли удар по ядерным объектам Ирана, Трамп предупредил эту страну от "любой мести".

В своем обращении к нации американский президент заявил, что целью США было "уничтожение возможностей по обогащению ядерных материалов в Иране и устранение ядерной угрозы от государства, которое является главным спонсором терроризма в мире".

Также он заверил, что ключевые ядерные объекты в Иране "полностью и окончательно уничтожены".

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что его страна "оставляет за собой все возможные варианты для защиты".

О том, как Трамп принимал решение о нанесении ударов по Ирану, можно прочитать в статье "Никто не знает, что я хочу сделать": как Трамп готовит решение о войне США с Ираном.