ЗМІ: США чекають, що Іран може вдарити у відповідь у найближчі 48 години

Адміністрація американського президента Дональда Трампа готується до можливого удару у відповідь від Ірану.

Про це NBC News заявили два представники Пентагону та посадовець із Білого дому, пише "Європейська правда".

Співрозмовники стверджують, що у Трампа занепокоєні, що впродовж наступних 48 годин Іран може вдарити у відповідь на нещодавню атаку США по ядерних об’єктах країни.

Водночас вони зазначили, що наразі невідомо, чи будуть спрямовані такі удари по цілях за межами США, всередині країни – чи одночасно в обох напрямках, зазначають чиновники.

Двоє співрозмовників раніше цього тижня заявили, що в Ірану вже існують розроблені плани завдання ударів по американських базах та інших об’єктах на Близькому Сході в разі потреби, хоча тоді зазначалося, що ознак неминучого втілення таких планів не було.

Додається, що американські бази й активи вже кілька місяців перебувають у стані максимальної готовності, але після того, як 13 червня Ізраїль розпочав військові дії проти Ірану, чиновники відзначають, що побоювання щодо можливого удару від Ірану чи його проксі в регіоні істотно посилились.

Зауважимо, після того, як США вдарили по ядерних об’єктах Ірану, Трамп застеріг цю країну від "будь-якої помсти".

У своєму зверненні до нації американський президент заявив, що метою США було "знищення можливостей зі збагачення ядерних матеріалів в Ірані й усунення ядерної загрози від держави, яка є головним спонсором тероризму у світі".

Водночас лідер демократичної меншості у Сенаті США Чак Шумер вимагає пояснень від Трампа щодо цих дій.

Глава МЗС Ірану Аббас Арагчі заявив, що його країна "залишає за собою всі можливі варіанти для захисту".

Про те, як Трамп приймав рішення про нанесення ударів по Ірану – можна почитати у статті "Ніхто не знає, що я хочу зробити": як Трамп готує рішення про війну США з Іраном.