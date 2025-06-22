СМИ: США ожидают, что Иран может нанести ответный удар в ближайшие 48 часов

Администрация американского президента Дональда Трампа готовится к возможному ответному удару со стороны Ирана.

Об этом NBC News заявили два представителя Пентагона и чиновник из Белого дома, пишет "Европейская правда".

Собеседники утверждают, что у Трампа обеспокоены тем, что в течение следующих 48 часов Иран может нанести удар в ответ на недавнюю атаку США по ядерным объектам страны.

В то же время они отметили, что пока неизвестно, будут ли такие удары нанесены по целям за пределами США, внутри страны или одновременно в обоих направлениях, отмечают чиновники.

Двое собеседников ранее на этой неделе заявили, что у Ирана уже есть разработанные планы нанесения ударов по американским базам и другим объектам на Ближнем Востоке в случае необходимости, хотя тогда отмечалось, что признаков неизбежной реализации таких планов не было.

Добавляется, что американские базы и активы уже несколько месяцев находятся в состоянии максимальной готовности, но после того, как 13 июня Израиль начал военные действия против Ирана, чиновники отмечают, что опасения относительно возможного удара со стороны Ирана или его прокси в регионе существенно усилились.

Отметим, после того как США нанесли удар по ядерным объектам Ирана, Трамп предупредил эту страну от "любой мести".

В своем обращении к нации американский президент заявил, что целью США было "уничтожение возможностей по обогащению ядерных материалов в Иране и устранение ядерной угрозы от государства, которое является главным спонсором терроризма в мире".

В то же время лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер требует объяснений от Трампа относительно этих действий.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что его страна "оставляет за собой все возможные варианты для защиты".

О том, как Трамп принимал решение о нанесении ударов по Ирану, можно прочитать в статье "Никто не знает, что я хочу сделать": как Трамп готовит решение о войне США с Ираном.