Глава МЗС Німеччини: умовою завершення конфлікту з Іраном є переговори зі США

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Іран повинен вступити у прямі переговори зі США, якщо хоче завершення конфлікту.

Про це він сказав, прибувши на зустріч міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі в понеділок, повідомляє "Європейська правда".

Вадефуль повідомив, що сьогодні разом із французьким колегою повідомить міністрам про переговори з Іраном, які відбулися минулої п’ятниці в Женеві.

"Вже тоді ми дуже чітко дали зрозуміти іранській стороні, що справжньою передумовою для врегулювання конфлікту є готовність Ірану до прямих переговорів із США. Це послання тоді не було правильно зрозуміле, і ми зараз його повторимо, і я повторюю його тут", – сказав Вадефуль.

Іран, додав німецький міністр, повинен знати, що світ не прийме його ядерне озброєння.

"Ми в Європі, так само як Ізраїль і весь регіон, зацікавлені в тому, щоб балістичні ракети, які становлять загрозу для нас і для інших, були обмежені. Це має бути включено до переговорів", – наголосив дипломат.

Він ще раз підкреслив, що цей конфлікт може бути вирішений лише шляхом переговорів – і це, за його словами, підтверджує також американська адміністрація в офіційних заявах.

Водночас Іран заявив, що не бачить сенсу у переговорах із Вашингтоном після того, як Сполучені Штати вдарили по іранських ядерних об’єктах.

Разом з тим президент США Дональд Трамп дав зрозуміти в неділю, що не проти зміни режиму в Ірані.

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