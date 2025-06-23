Глава МИД Германии: условием завершения конфликта с Ираном являются переговоры с США

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль заявил, что Иран должен вступить в прямые переговоры с США, если хочет завершения конфликта.

Об этом он сказал, прибыв на встречу министров иностранных дел ЕС в Брюсселе в понедельник, сообщает "Европейская правда".

Вадефуль сообщил, что сегодня вместе с французским коллегой проинформирует министров о переговорах с Ираном, которые состоялись в минувшую пятницу в Женеве.

"Уже тогда мы очень четко дали понять иранской стороне, что настоящей предпосылкой для урегулирования конфликта является готовность Ирана к прямым переговорам с США. Это послание тогда не было правильно понято, и мы сейчас его повторим, и я повторяю его здесь", – сказал Вадефуль.

Иран, добавил немецкий министр, должен знать, что мир не примет его ядерное вооружение.

"Мы в Европе, так же как Израиль и весь регион, заинтересованы в том, чтобы баллистические ракеты, которые представляют угрозу для нас и для других, были ограничены. Это должно быть включено в переговоры", – подчеркнул дипломат.

Он еще раз подчеркнул, что этот конфликт может быть решен только путем переговоров – и это, по его словам, подтверждает также американская администрация в официальных заявлениях.

В то же время Иран заявил, что не видит смысла в переговорах с Вашингтоном после того, как Соединенные Штаты нанесли удар по иранским ядерным объектам.

Вместе с тем президент США Дональд Трамп дал понять в воскресенье, что не против смены режима в Иране.

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