У Трампа запевнили, що повідомили демократів "із ввічливості" про удар по Ірану

Прессекретарка Білого дому Кароліна Левітт відкинула звинувачення щодо того, що демократи не були попереджені про атаку США на Іран.

Її цитує AP, пише "Європейська правда".

Заява Левітт щодо того, що адміністрація Дональда Трампа не попередила демократів щодо атаки США на Іран, з’явилася на тлі того, як напередодні лідер демократичної меншості у Сенаті США Чак Шумер заявив, що вимагає пояснень від Трампа після таких дій.

"Ми дійсно зробили дзвінки представникам обох партій", – заявила вона.

Також прессекретарка Білого дому сказала, що лідер демократів у Палаті представників США Хакім Джеффріс "був недоступний".

Водночас вона наголосила, що Білий дім "не зобов'язаний повідомляти нікому" про свої плани, але "ми зробили ці дзвінки з ввічливості".

В ніч на неділю, 22 червня, армія США завдала ударів по трьох ключових іранських ядерних об'єктах. Американський президент Дональд Трамп після цього закликав Тегеран утриматися від дій у відповідь і врегулювати розбіжності, що залишилися, шляхом переговорів.

Лідери Німеччини, Франції та Великої Британії закликали Іран не вживати жодних дій, які могли б ще більше дестабілізувати ситуацію в регіоні.

Разом з тим президент Трамп дав зрозуміти в неділю, що не проти зміни режиму в Ірані.

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