У Трампа заверили, что уведомили демократов "из вежливости" об ударе по Ирану

Пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт отвергла обвинения в том, что демократы не были предупреждены об атаке США на Иран.

Ее цитирует AP, пишет "Европейская правда".

Заявление Левитт о том, что администрация Дональда Трампа не предупредила демократов об атаке США на Иран, появилось на фоне того, как накануне лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что требует объяснений от Трампа после таких действий.

"Мы действительно сделали звонки представителям обеих партий", – заявила она.

Также пресс-секретарь Белого дома сказала, что лидер демократов в Палате представителей США Хаким Джеффрис "был недоступен".

В то же время она подчеркнула, что Белый дом "не обязан сообщать никому" о своих планах, но "мы сделали эти звонки из вежливости".

В ночь на воскресенье, 22 июня, армия США нанесла удары по трем ключевым иранским ядерным объектам. Американский президент Дональд Трамп после этого призвал Тегеран воздержаться от ответных действий и урегулировать оставшиеся разногласия путем переговоров.

Лидеры Германии, Франции и Великобритании призвали Иран не предпринимать никаких действий, которые могли бы еще больше дестабилизировать ситуацию в регионе.

Вместе с тем президент Трамп дал понять в воскресенье, что не против смены режима в Иране.

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