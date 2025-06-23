Зеленський і Стармер розпочали зустріч: говоритимуть про "Орєшнік" Путіна

Президент Володимир Зеленський розповів про завдання, які стоять перед ним та прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером, зокрема: внесення під санкції компанії, які беруть участь у виготовленні російської гіперзвукової ракети середньої дальності "Орєшніка".

Про це Зеленський повідомив у соцмережах на початку переговорів із Стармером, пише "Європейська правда".

У понеділок, 23 червня, Зеленський почав зустріч із Стармером в резиденції британського прем’єра.

Він заявив, що на сьогодні головна мета – зберегти якнайбільше українських життів, зупинити російський терор, а також змусити Росію думати про мир, а не про розширення війни.

Зеленський розповів, що зі Стармером вони поспілкуються про політичну та дипломатичну координацію, розвиток спільних оборонних проєктів та виробництва зброї, а також – санкції проти Росії за війну, які будуть реально унеможливлювати масштабування російського виробництва зброї.

"Зокрема ми передамо нашим партнерам перелік російських підприємств, які задіяні у виробництві "Орєшніка" та інших засобів, які росіяни використовують для терору. Всі компанії та фізичні особи, які задіяні в цьому, мають бути заблоковані щонайменше в ключових юрисдикціях світу", – наголосив український президент.

За словами Зеленського, наразі більшість компаній, які беруть участь у виробництві "Орєшніка", не під санкціями.

"Ми це виправимо. Взаємодія з російськими виробниками зброї – це злочин проти миру. Саме так і варто це трактувати", – підсумував український лідер.

Варто зазначити, що цього ж дня очільник Кремля Владімір Путін заявив, що Росія нарощує виробництво ракет "Орєшнік", яку в листопаді минулого року було вперше запущено проти України.

У листопаді Зеленський заявив, що Путін "розмахує "Орєшніком", щоб президенту США Дональду Трампу не вдалося закінчити російсько-українську війну.

А в грудні 2024 року господар Кремля заявив, що на території Білорусі у 2025 році можуть бути розгорнуті системи "Орєшнік", якими Москва лякала Захід після дозволу Україні на далекобійні удари по Росії.