Президент Володимир Зеленський прибув до резиденції прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

Про це стало відомо з трансляції, передає "Європейська правда".

У понеділок, 23 червня, Зеленський прибув до резиденції Стармера. Його зустрів прем’єр Британії, вони потисли руки перед ЗМІ та зайшли всередину резиденції.

Під час свого візиту у Великій Британії президент України проведе низку зустрічей. Зокрема він вже зустрівся із королем Чарльзом III. Також очікується, що український лідер зустрінеться зі спікерами обох палат парламенту Ліндсі Гойлом та лордом Джоном Макфолом.

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Раніше Зеленський повідомив, що під час поїздки до Британії обговорить з партнерами посилення захисту та сильні кроки тиску на Росію, щоб вона зупинила війну.

Очікується, що 25 червня Зеленський поїде до Страсбурга на засідання Парламентської асамблеї Ради Європи.

Зеленського також чекають на саміті лідерів ЄС в Брюсселі. Водночас президент ще не знає, чи поїде на саміт НАТО.