Зеленский и Стармер начали встречу: будут говорить об "Орешнике" Путина

Президент Владимир Зеленский рассказал о задачах, которые стоят перед ним и премьер-министром Великобритании Киром Стармером, в частности: введение санкций против компаний, участвующих в производстве российской гиперзвуковой ракеты средней дальности "Орешника".

Об этом Зеленский сообщил в соцсетях в начале переговоров со Стармером, пишет "Европейская правда".

В понедельник, 23 июня, Зеленский начал встречу со Стармером в резиденции британского премьера.

Он заявил, что на сегодняшний день главная цель – сохранить как можно больше украинских жизней, остановить российский террор, а также заставить Россию думать о мире, а не о расширении войны.

Зеленский рассказал, что со Стармером они пообщаются о политической и дипломатической координации, развитии совместных оборонных проектов и производства оружия, а также – о санкциях против России за войну, которые будут реально препятствовать масштабированию российского производства оружия.

"В частности, мы передадим нашим партнерам перечень российских предприятий, которые задействованы в производстве „Орешника" и других средств, которые россияне используют для террора. Все компании и физические лица, которые задействованы в этом, должны быть заблокированы как минимум в ключевых юрисдикциях мира", – подчеркнул украинский президент.

По словам Зеленского, сейчас большинство компаний, участвующих в производстве "Орешнико", не подпадают под санкции.

"Мы это исправим. Взаимодействие с российскими производителями оружия – это преступление против мира. Именно так и следует это трактовать", – подытожил украинский лидер.

Стоит отметить, что в этот же день глава Кремля Владимир Путин заявил, что Россия наращивает производство ракет "Орешник", которые в ноябре прошлого года были впервые запущены против Украины.

В ноябре Зеленский заявил, что Путин "размахивает "Орешниковым", чтобы президенту США Дональду Трампу не удалось закончить российско-украинскую войну.

А в декабре 2024 года хозяин Кремля заявил, что на территории Беларуси в 2025 году могут быть развернуты системы "Орешник", которыми Москва пугала Запад после разрешения Украине на дальнобойные удары по России.