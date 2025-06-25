ЗМІ: партія ультраправої Ле Пен відхилила пропозицію США про публічну підтримку

Ультраправа французька партія "Національне об’єднання" Марін Ле Пен відхилила пропозицію США про публічну підтримку засудженої політикині.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо агентству Reuters.

Наприкінці травня делегація Державного департаменту США зустрілася з високопосадовцями партії "Національне об’єднання". Але їхня пропозиція публічно підтримати Марін Ле Пен після того, як суд заборонив їй балотуватися на виборах, була відхилена, повідомили два джерела.

Американську делегацію, яка відвідала Париж, очолював Самуель Самсон, співробітник Бюро з питань демократії, прав людини та праці Державного департаменту США. Він є одним із молодих консерваторів, які швидко просуваються в адміністрації Трампа.

Самсон зустрівся з високопосадовцями партії. Але Ле Пен і її популярний заступник, голова партії Жордан Барделла, не були присутні, повідомили два джерела.

За словами одного з джерел, метою зустрічі було обговорити, як адміністрація Трампа може публічно підтримати Ле Пен, яка хоче оскаржити свій вирок.

Однак, за словами двох джерел, пропозиція була відхилена. Представники "Національного об’єднання" заявили, що підтримка з боку Державного департаменту США може зашкодити надіям партії на перемогу на виборах 2027 року.

Представники партії також сказали Самсону, що нема потреби підтримувати Ле Пен, оскільки Барделла має хороші шанси на перемогу, якщо вона не зможе балотуватися.

Високопосадовець Державного департаменту, який побажав залишитися анонімним, підтвердив, що зустріч відбулася – але заперечив, що пропозиція допомоги була відхилена.

Представник заявив, що співрозмовники з партії Ле Пен "вказали на те, що вони повинні діяти в своїх інтересах як незалежні партії".

Ле Пен, одна з найвидатніших фігур європейської ультраправої сцени, вважалася фавориткою президентських виборів, що мають пройти у Франції 2027 року. Але в березні суд заборонив їй балотуватися після того, як її засудили за розтрату коштів ЄС.

Президент США Дональд Трамп та інші праві лідери швидко виступили на її підтримку, звинувативши французьку владу в політичній цензурі.

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