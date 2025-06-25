СМИ: ультраправая партия Ле Пен отклонила предложение США о публичной поддержке

Ультраправая французская партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен отклонила предложение США о публичной поддержке осужденной политики.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно агентству Reuters.

В конце мая делегация Государственного департамента США встретилась с высокопоставленными представителями партии "Национальное объединение". Но их предложение публично поддержать Марин Ле Пен после того, как суд запретил ей баллотироваться на выборах, было отклонено, сообщили два источника.

Американскую делегацию, посетившую Париж, возглавлял Самуэль Самсон, сотрудник Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Государственного департамента США. Он является одним из молодых консерваторов, которые быстро продвигаются в администрации Трампа.

Самсон встретился с высокопоставленными членами партии. Но Ле Пен и ее популярный заместитель, председатель партии Жордан Барделла, не присутствовали, сообщили два источника.

По словам одного из источников, целью встречи было обсудить, как администрация Трампа может публично поддержать Ле Пен, которая хочет обжаловать свой приговор.

Однако, по словам двух источников, предложение было отклонено. Представители "Национального объединения" заявили, что поддержка со стороны Государственного департамента США может навредить надеждам партии на победу на выборах 2027 года.

Представители партии также сказали Самсону, что нет необходимости поддерживать Ле Пен, поскольку Барделла имеет хорошие шансы на победу, если она не сможет баллотироваться.

Высокопоставленный чиновник Государственного департамента, пожелавший остаться анонимным, подтвердил, что встреча состоялась, но опроверг, что предложение о помощи было отклонено.

Представитель заявил, что собеседники из партии Ле Пен "указали на то, что они должны действовать в своих интересах как независимые партии".

Ле Пен, одна из самых выдающихся фигур европейской ультраправой сцены, считалась фавориткой президентских выборов, которые должны пройти во Франции в 2027 году. Но в марте суд запретил ей баллотироваться после того, как ее осудили за растрату средств ЕС.

Президент США Дональд Трамп и другие правые лидеры быстро выступили в ее поддержку, обвинив французские власти в политической цензуре.

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