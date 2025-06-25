Ле Пен попросила свого протеже готуватись до участі у виборах президента Франції

Де-факто лідерка французької ультраправої партії "Національне обʼєднання" Марін Ле Пен попросила нинішнього очільника партії Жордана Барделлу готуватись до можливої участі в президентських виборах 2027 року замість неї.

Про це вона сказала в інтервʼю журналу Valeurs Actuelles, повідомляє "Європейська правда".

Ле Пен, як відомо, наразі не може балотуватись у президенти Франції згідно з рішенням суду у справі про шахрайство із коштами ЄС, але цей вирок ще може бути оскаржений.

За словами політикині, ситуація "ніяк не змінює моїх заходів з підготовки" до виборів президента Франції.

"Ми з Жорданом розпочнемо передвиборчу кампанію до президентських виборів і продовжимо її до судового розгляду. А після рішення суду ми з Жорданом розпочнемо президентську кампанію. Кампанію, яку ми проведемо разом, незалежно від результату апеляції", – наголосила вона.

Ле Пен додала, що "врахувала можливість того, що не зможу балотуватися".

"Жордан врахував можливість того, що йому доведеться перейняти естафету. Я сама попросила його подумати і підготуватися до такого розвитку подій. До того часу я продовжую боротися", – пояснила політикиня.

Барделла – протеже Ле Пен, який згодом був призначений лідером "Національного обʼєднання", вважається її ймовірним наступником.

Як відомо, Ле Пен вважалася фавориткою президентських виборів, що мають пройти у Франції 2027 року. Але в березні суд заборонив їй балотуватися після того, як її засудили за розтрату коштів ЄС.

Президент США Дональд Трамп та інші праві лідери швидко виступили на її підтримку, звинувативши французьку владу в політичній цензурі.

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