ЗМІ: США хотіли публічно підтримати Ле Пен, але її партія відмовилась

Делегація Державного департаменту США провела непублічну зустріч із представниками ультраправої французької партії "Національне обʼєднання", пропонуючи підтримку після засудження її де-факто лідерки Марін Ле Пен.

Як повідомляє "Європейська правда", про це дізналось агентство Reuters від двох джерел.

За інформацією Reuters, наприкінці травня до Парижа прибула делегація Держдепу на чолі зі співробітником Бюро з питань демократії, прав людини та праці (DRL) Самуелем Самсоном.

Самсон зустрівся з високопосадовцями "Національного обʼєднання", але на зустрічі не були присутні ані Ле Пен, ані нинішній очільник партії Жордан Барделла, йдеться в матеріалі.

Співрозмовники Reuters стверджують, що американська сторона пропонувала підтримку Ле Пен з боку адміністрації Трампа на тлі вироку, який заборонив політикині брати участь у виборах президента у 2027 році.

Але, додали джерела, французька сторона відхилила пропозицію, нібито побоюючись, що підтримка з боку Трампа може зашкодити надіям Ле Пен на перемогу на виборах 2027 року.

Представники "Національного обʼєднання" також сказали Самсону, що необхідності підтримувати Ле Пен немає, оскільки Барделла має хороші шанси на перемогу на виборах, якщо вона не зможе балотуватися, пише Reuters.

Нагадаємо, 31 березня паризький суд визнав винними Ле Пен та ще вісьмох євродепутатів французького "Національного об’єднання" у розкраданні публічних коштів у справі про фіктивних помічників у Європарламенті.

Ле Пен, серед іншого, на 5 років заборонили обиратися на виборні посади, що ставить під питання її участь у президентських виборах 2027 року. Але це ще може змінити апеляція, яка відбудеться влітку 2026-го.

Президент США Дональд Трамп раніше публічно підтримав Ле Пен, назвавши справу проти неї полюванням на відьом.