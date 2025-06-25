Ле Пен попросила своего протеже готовиться к участию в выборах президента Франции

Де-факто лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен попросила нынешнего главу партии Жордана Барделлу готовиться к возможному участию в президентских выборах 2027 года вместо нее.

Об этом она сказала в интервью журналу Valeurs Actuelles, сообщает "Европейская правда".

Ле Пен, как известно, в настоящее время не может баллотироваться в президенты Франции согласно решению суда по делу о мошенничестве с средствами ЕС, но этот приговор еще может быть обжалован.

По словам политика, ситуация "никоим образом не меняет мои меры по подготовке" к выборам президента Франции.

"Мы с Жорданом начнем предвыборную кампанию к президентским выборам и продолжим ее до судебного разбирательства. А после решения суда мы с Жорданом начнем президентскую кампанию. Кампанию, которую мы проведем вместе, независимо от результата апелляции", – подчеркнула она.

Ле Пен добавила, что "учла возможность того, что не смогу баллотироваться".

"Жордан учел возможность того, что ему придется перенять эстафету. Я сама попросила его подумать и подготовиться к такому развитию событий. До тех пор я продолжаю бороться", – пояснила политик.

Барделла – протеже Ле Пен, который впоследствии был назначен лидером "Национального объединения", считается ее вероятным преемником.

Как известно, Ле Пен считалась фавориткой президентских выборов, которые должны пройти во Франции в 2027 году. Но в марте суд запретил ей баллотироваться после того, как ее осудили за растрату средств ЕС.

Президент США Дональд Трамп и другие правые лидеры быстро выступили в ее поддержку, обвинив французские власти в политической цензуре.

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