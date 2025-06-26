ЦРУ подтвердило серьезный ущерб, нанесенный ядерной программе Ирана

Директор Центрального разведывательного управления США Джон Редклифф подтвердил, что американский удар по иранским ядерным объектам нанес им серьезные повреждения.

Об этом говорится в его официальном заявлении, пишет "Европейская правда".

Редклифф заявил, что "совокупность достоверных разведданных указывает на то, что ядерная программа Ирана понесла серьезные повреждения в результате недавних целенаправленных ударов".

"Это включает новые разведданные из исторически надежного и точного источника/метода о том, что несколько ключевых иранских ядерных объектов были уничтожены и их придется восстанавливать в течение нескольких лет", – заявил он.

По его словам, ЦРУ продолжает собирать дополнительную информацию, чтобы обеспечить полную осведомленность соответствующих лиц, принимающих решения, и надзорных органов.

"По возможности, мы также будем предоставлять обновленную информацию американскому народу, учитывая национальное значение этого вопроса и стремление обеспечить прозрачность", – заверил он.

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что ущерб от ударов был серьезным и "все было уничтожено", хотя он также признал, что разведка США не дала однозначных выводов.

А СМИ публиковали информацию о том, что удары США по ядерной программе Тегерана отбросили ее лишь на несколько месяцев

В то же время государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что после американского удара Иран "значительно отдален от создания ядерного оружия".

А министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Пентагон начал уголовное расследование по потенциальной утечке секретного отчета Агентства военной разведки.