Трамп розхвалив саміт НАТО, де йому лестили, як "найпродуктивніший в історії"

Президент США Дональд Трамп у соцмережах розхвалив як "найпродуктивніший в історії" саміт НАТО в Гаазі, який багато хто зі спостерігачів вважає таким, що пройшов під егідою спроб догодити Трампу.

Своєю реакцією президент США поділився у соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

Трамп дуже тепло висловився про саміт НАТО, що пройшов у Гаазі 24-25 червня на тлі побоювань зриву цієї зустрічі у зв’язку з непередбачуваністю чинного президента США.

"Вчорашній саміт НАТО був величним, найбільш об’єднаним і найпродуктивнішим в історії. Чудовий день з неймовірними і турботливими лідерами. Домовленість про 5% надає НАТО реальну силу!" – написав президент США.

Як повідомляла "ЄП" у своїй статті, задача "задобрити Трампа" була ключовою для господарів гаазького саміту, цього не приховували.

Зокрема, Трампу влаштували ночівлю у королівському палаці, а монарша родина приділяла йому особливу увагу та турботу.

Програму саміту підлаштували під всі забаганки президента США, а чимало лідерів, зокрема генсек НАТО Марк Рютте, відкрито лестили Трампу.

Трамп доклав зусиль, щоб це помітили усі навколо. Не питаючи дозволу, він опублікував персональний та дуже компліментарний лист, який йому надіслав Рютте – на що Рютте відповів ще більшою похвалою на адресу американського лідера, а потім жартома ще й назвав його "татком".