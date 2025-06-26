Трамп расхвалил саммит НАТО, где ему льстили, как "самому продуктивному в истории"

Президент США Дональд Трамп в соцсетях расхвалил как "самый продуктивный в истории" саммит НАТО в Гааге, который многие наблюдатели считают прошедшим под эгидой попыток угодить Трампу.

Своей реакцией президент США поделился в соцсети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Трамп очень тепло отозвался о саммите НАТО, который прошел в Гааге 24-25 июня на фоне опасений срыва этой встречи в связи с непредсказуемостью действующего президента США.

"Вчерашний саммит НАТО был величественным, самым объединенным и самым продуктивным в истории. Замечательный день с невероятными и заботливыми лидерами. Договоренность о 5% придает НАТО реальную силу!" – написал президент США.

Как сообщала "ЕП" в своей статье, задача "задобрить Трампа" была ключевой для хозяев гаагского саммита, этого не скрывали.

В частности, Трампу устроили ночлег в королевском дворце, а монаршая семья уделяла ему особое внимание и заботу.

Программу саммита подстроили под все прихоти президента США, а многие лидеры, в частности генсек НАТО Марк Рютте, открыто льстили Трампу.

Трамп приложил усилия, чтобы это заметили все вокруг. Не спрашивая разрешения, он опубликовал персональное и очень лестное письмо, которое ему прислал Рютте – на что Рютте ответил еще большей похвалой в адрес американского лидера, а затем в шутку еще и назвал его "папой".