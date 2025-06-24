Рютте прокоментував злив Трампом свого компліментарного листа

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що не проти публікації Дональдом Трампом свого листа, в якому він розхвалив президента США за операцію проти Ірану.

Його слова журналістам у Гаазі цитує агентство АР, повідомляє "Європейська правда".

На прохання прокоментувати публікацію свого повідомлення президенту США Рютте заявив, що його не турбує ця ситуація.

"Я абсолютно не бачу в цьому жодних проблем, тому що в ньому (повідомленні. – Ред.) немає нічого, що мало б залишатися таємницею", – сказав генсек Альянсу.

Раніше у вівторок Трамп опублікував у своїй соцмережі Truth Social особисте повідомлення від Рютте, в якому той дякує за "рішучі дії щодо Ірану" та майбутнє рішення саміту НАТО щодо зростання оборонних витрат.

"Ви досягнете того, чого не зміг досягти жоден американський президент за останні десятиліття", – написав генсек НАТО.

У дипломатичній практиці не прийнято публікувати на загал особисте листування між лідерами й високопосадовцями. Але після посту Трампа в Альянсі підтвердили журналістам, що Рютте справді таке писав.

Раніше, нагадаємо, генеральний секретар НАТО публічно підтримав американські удари по Ірану, заявивши, що не вважає їх порушенням міжнародного права.