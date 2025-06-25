Генсек НАТО пояснив, чому назвав Трампа "татком"

Генсек НАТО Марк Рютте не вважає лестощами і вмовляннями свій стиль спілкування з президентом США Дональдом Трампом, якого раніше цього дня він назвав татком.

Про це він заявив на підсумковій пресконференції під час саміту в Гаазі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Він відповідав на питання, чи не робить подібне спілкування з Трампом слабким його самого.

"Ні, я так не думаю. Це питання смаку. Але я вважаю його хорошим другом. Він робить свою роботу, змушуючи нас до посилення, коли йдеться про інвестиції в оборону".

Рютте також висловив сумнів у тому, що такий результат саміту був би досягнутий, якби Трампа не переобрали президентом.

"Коли декілька країн збиралися досягти показника у 2% десь у 2020 році, а потім зробили це в останні п’ять місяців. Хіба це не заслуговує на високу оцінку?" – запитав Рютте.

Також він згадав про "рішучі дії" Трампа щодо Ірану, щоб він не зміг отримати ядерну зброю.

Під час саміту НАТО Марк Рютте прокоментував висловлювання Дональда Трампа щодо конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Трамп порівняв країни з дітьми, що б'ються, і заявив, що обидві сторони порушили перемир'я.

Пояснюючи використання Трампом лайливих слів напередодні у вівторок, коли він говорив про Іран та Ізраїль, Рютте сказав: "А ще таткові іноді доводиться вживати ненормативну лексику".

Раніше Рютте закликав оцінювати позицію США за діями та за їхнім внеском у спільну оборону, а не за політичними заявами, навіть коли ті викликають занепокоєння.

Він коментував останні заяви президента США, у яких той вкотре поставив під сумнів зобов'язання Альянсу за статтею 5 Договору НАТО щодо спільної оборони.