Трамп похизувався похвалою від генсека НАТО за удари по Ірану

Президент США Дональд Трамп опублікував на Truth Social скриншот повідомлення від генерального секретаря НАТО Марка Рютте, в якому той дякує за американські удари по Ірану.

Про це повідомляє "Європейська правда".

На скриншоті повідомлення Рютте дякує Трампу за "рішучі дії щодо Ірану, які були по-справжньому надзвичайні і яких ніхто до цього не наважувався вжити".

Далі генсек НАТО підтверджує, що члени Альянсу підтримали зобовʼязання збільшити витрати на оборону та повʼязані сектори до 5% ВВП.

"Дональде, ви підвели нас до справді дуже важливого моменту для Америки, Європи та всього світу. Ви досягнете того, чого не зміг досягти жоден американський президент за останні десятиліття", – наголошується в повідомленні.

Через незвичний графічний дизайн нібито текстового повідомлення до кінця не було зрозуміло, чи справді Марк Рютте писав Трампу таке. Пізніше у НАТО підтвердили журналістам, що Рютте справді відправляв таке повідомлення.

Напередодні генеральний секретар НАТО публічно підтримав американські удари по Ірану, заявивши, що не вважає їх порушенням міжнародного права.

Також Рютте заявив, що поява в Ірану ядерної зброї є його найбільшим страхом.