Популярний суперник Орбана став на захист забороненого прайду у Будапешті

Лідер опозиційної партії "Тиса", яка стала головним конкурентом для політсили прем’єра Віктора Орбана, Петер Мадяр став на захист ЛГБТ-прайду у Будапешті, що зібрався всупереч забороні.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму Facebook.

"Якщо хтось сьогодні постраждає у Будапешті, відповідальним за це буде Віктор Орбан", – написав Петер Мадяр.

"Ми разом будуємо країну, з кожним угорцем, і не має значення, хто з якої родини, хто якої віри і хто кого кохає. Закликаю поліцію захистити кожного угорського громадянина від свавілля", – додав він.

Нагадаємо, вдень 28 червня у Будапешті зібрались тисячі учасників забороненого ЛГБТ-прайду. Гостями будуть у тому числі мери з інших європейських країн та депутати Європарламенту. Через резонанс довкола заборони подія має шанси стати наймасштабнішою за увесь час. Кілька правих організацій планують свої контракції поруч з маршрутом ходи.

Опозиційний мер Будапешта Гергей Карачонь також виступив на захист події. Щоб обійти заборону, ініційовану урядом, Карачонь заявив, що місто проведе прайд у форматі муніципального заходу на підтримку свободи, на який не потрібен дозвіл.

Британія, Франція, Німеччина та 30 інших країн висловили підтримку ЛГБТ-спільноті Угорщини та Будапештському прайду.

Президентка Єврокомісії закликала Угорщину дозволити прайд.

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан у п’ятницю заявив, що хоч і поліція може розігнати ЛГБТ-прайд як заборонену подію, проте не буде цього робити.





