Популярный соперник Орбана встал на защиту запрещенного прайда в Будапеште

Лидер оппозиционной партии "Тиса", которая стала главным конкурентом для политсилы премьера Виктора Орбана, Петер Мадяр встал на защиту ЛГБТ-прайда в Будапеште, собравшегося вопреки запрету.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем Facebook.

"Если кто-то сегодня пострадает в Будапеште, ответственным за это будет Виктор Орбан", – написал Петер Мадяр.

"Мы вместе строим страну, с каждым венгром, и не имеет значения, кто из какой семьи, кто какой веры и кто кого любит. Призываю полицию защитить каждого венгерского гражданина от произвола", – добавил он.

Напомним, днем 28 июня в Будапеште собрались тысячи участников запрещенного ЛГБТ-прайда. Гостями будут, в том числе, мэры из других европейских стран и депутаты Европарламента. Из-за резонанса вокруг запрета событие имеет шансы стать самым масштабным за все время. Несколько правых организаций планируют свои контракции рядом с маршрутом шествия.

Оппозиционный мэр Будапешта Гергей Карачонь также выступил в защиту мероприятия. Чтобы обойти запрет, инициированный правительством, Карачонь заявил, что город проведет прайд в формате муниципального мероприятия в поддержку свободы, на которое не требуется разрешение.

Великобритания, Франция, Германия и 30 других стран выразили поддержку ЛГБТ-сообществу Венгрии и Будапештскому прайду.

Президент Еврокомиссии призвала Венгрию разрешить прайд.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в пятницу заявил, что полиция может разогнать ЛГБТ-прайд как запрещенное мероприятие, однако не будет этого делать.