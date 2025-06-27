Орбан заявив, що поліція може розігнати ЛГБТ-прайд, але не робитиме цього

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що хоч і поліція може розігнати ЛГБТ-прайд, проте не буде цього робити, адже його країна – цивілізована.

Його слова цитує 444.hu, передає "Європейська правда".

Коментуючи проведення прайду ЛГБТ-спільноти, Орбан заявив, що поліція може розігнати натовп, оскільки має на це право.

"Але Угорщина є цивілізованою країною, ми не завдаємо один одному шкоди, і правові наслідки не повинні доходити до фізичного насильства. Ми тут для того, щоб полегшити життя один одному. У цьому полягає суть християнства", – сказав він.

Він назвав це "прозаїчним вираження принципу любові до ближнього".

"Завдання поліції – переконати людей дотримуватися закону. Вони також застосовують фізичну силу проти злочинців, але це не той випадок", – заявив угорський прем’єр.

Також він вважає, що угорське законодавство є чітким: захід має бути зареєстрований заздалегідь і схвалений поліцією.

"Той, хто не дотримується правил – організовує захід, який заборонений. Ми дорослі люди, і я раджу всім дотримуватися закону. Якщо ви цього не робите, вам доведеться відповідати за наслідки", – наголосив він.

Цього ж дня писали, що керівництво Угорщини ще не вирішило, як реагувати на ЛГБТ-прайд у столиці, що збереться попри заборону, але схиляється до того, щоб не чіпати ходу і згодом виписати штрафи за участь.

Ситуація довкола прайду у Будапешті, який планують на 28 червня і який заборонила поліція, давно набула загальноєвропейського розголосу.

Британія, Франція, Німеччина та 30 інших країн висловили підтримку ЛГБТ-спільноті Угорщини та Будапештському прайду.

Президентка Єврокомісії закликала Угорщину дозволити ЛГБТ-прайд.