Польша хочет увеличить производство снарядов в пять раз

Министр государственного имущества Польши Якуб Яворовский заявил, что его страна увеличит производство боеприпасов для гаубиц в пять раз, поскольку стремится уменьшить зависимость от импортного оружия и защитить себя от российской угрозы на востоке.

Об этом он сказал в интервью Financial Times, пишет "Европейская правда".

По словам Яворовского, польская оборонная группа PGZ "в ближайшие дни" получит 2,4 млрд злотых (около $663 млн) государственных средств для увеличения производства крупнокалиберных снарядов.

Инвестиции направлены на увеличение годового объема производства концерном 155-мм артиллерийских снарядов, которые используются для гаубиц стандарта НАТО, и 120-мм снарядов для танков.

"Война России в соседней Украине показала, что 155-мм боеприпасы играют ключевую роль на современном поле боя и нужны в больших количествах. Наша краткосрочная цель – значительно увеличить внутреннее производство этого типа вооружения, а также стать независимыми от иностранных поставок и создать устойчивую базу для национальной автономии. Это один из наших приоритетов", – заявил министр.

Отмечается, что сейчас PGZ производит около 30 тысяч крупнокалиберных боеприпасов в год, и ожидается, что финансирование увеличит эту цифру более чем в пять раз – до 150-180 тысяч в год в течение трех лет, при этом производство останется в Польше, чтобы избежать зависимости от импортных компонентов.

По словам Яворовского, Grupa Azoty, крупнейший химический концерн Польши, также обратился к государству с просьбой выделить средства на расширение деятельности в секторе боеприпасов путем производства таких ключевых компонентов, как пороховые заряды и нитроцеллюлоза для взрывчатых веществ.

Другая отечественная оборонная компания Niewiadów также обращается к правительству за финансированием для производства 155-мм снарядов.

Стоит также напомнить, что США являются для Польши ключевым партнером в сфере обороны, и польские власти обычно ориентируются на Вашингтон в вопросах безопасности.

После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Варшава договорилась о ряде закупок оборонного оборудования в США и первой провозгласила курс на 5% ВВП оборонных расходов.

А в конце мая писали, что министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш во время визита в США обсудил с главой Пентагона Питом Хегсетом создание совместных американско-польских оборонных компаний.