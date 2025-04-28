У Польщі знайшли власника BMW, для якого залишили "острівець" на будівництві

Залишений BMW посеред розритого будівельного майданчика в польському Лодзі більше не покинутий – його власник з'явився після багатьох місяців.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

До початку будівництва парковки на місці був багатоповерховий магазин з окремим паркувальним майданчиком, де і залишили BMW. Коли розпочалися роботи з нової інвестиції, намагалися зв’язатися з власником автомобіля, але безуспішно.

Спроби звернутися до поліції та муніципальної поліції не мали успіху, оскільки BMW стояв на приватній території. Будівельники змушені були продовжувати свою роботу, але прессекретар забудовника, компанії Archicom, зізнався, що на певному етапі присутність автомобіля просто ускладнить продовження будівництва, і тоді машину транспортують на парковку компанії.

Проте, як дізнався польський мовник, власника автомобіля було знайдено.

"Власник автомобіля пообіцяв забрати машину завтра", – повідомив Радаслав Горєцький, прес-секретар Archicom, компанії, яка будує багатоквартирні будинки на вулиці Віджевська в Лодзі.

Автомобіль простояв на будівельному майданчику кілька місяців.

Це вже не перший подібний випадок у Лодзі – у 2023 році будівельники почали укладати покриття довкола запаркованого автомобіля, власника якого не вдалося знайти, тому що підрядник не міг відкладати виконання робіт.

Раніше повідомляли, що мер одного з польських міст вирішив відбути п'ять днів у в'язниці, щоб не платити штраф за галас дітей на спортмайданчику.