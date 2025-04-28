У польському місті залишають "острівець" на будівництві для покинутого BMW

У польському місті Лодзь серед великого будівництва залишають невеликий острівець асфальту для запаркованого там BMW, власника якого поки не знайшли.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

У польських соцмережах набуло резонансу фото автомобіля, що стоїть на невеликому острівці асфальту серед великого будівництва на вулиці Відзевській у Лодзі.

BMW залишили на парковці торгового центру, яку далі передали під будівництво нового об’єкта – житлового комплексу з багаторівневим паркінгом.

Нові власники ділянки звертались до поліції та муніципальної варти щодо покинутого автомобіля, але виявилося, що ті не мають повноважень евакуювати його.

Спроби знайти контакти власника автомобіля також закінчились без успіху, тож врешті будівельні роботи почалися просто довкола автомобіля. На етапі, коли продовжувати роботу без втручання стане неможливо, BMW перемістять на паркувальний майданчик компанії-девелопера, де він чекатиме свого власника.

Це вже не перший подібний випадок у Лодзі – у 2023 році будівельники почали укладати покриття довкола запаркованого автомобіля, власника якого не вдалося знайти, тому що підрядник не міг відкладати виконання робіт.

Раніше повідомляли, що мер одного з польських міст вирішив відбути п'ять днів у в'язниці, щоб не платити штраф за галас дітей на спортмайданчику.