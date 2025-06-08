В Польше оштрафуют парня за езду без прав на "трицикле" из магазинной тележки

Польская полиция сообщила о необычном случае недалеко от Гданьска – за нарушение правил дорожного движения остановили 19-летнего парня, который передвигался на самодельном трехколесном транспорте.

Об этом сообщила полиция Поморского воеводства, пишет "Европейская правда".

Патрульные из города Сопот остановили эксклюзивное трехколесное транспортное средство, которое двигалось по тротуару и велодорожке вдоль трассы. Как оказалось, 19-летний водитель собственноручно собрал его из магазинной тележки и других подручных материалов и установил на него мотор.

Также выяснилось, что юноша уже получил судебный запрет на управление любыми механическими транспортными средствами.

Парень должен будет заплатить 1500 злотых за передвижение механическим транспортным средством по тротуару и столько же – за управление транспортным средством, не прошедшим никаких проверок. Кроме того, его ждут дополнительные последствия за нарушение судебного запрета на вождение.

Несколько недель назад в Польше сообщали о выходке водителя BMW, который проехал 26 км против потока на автомагистрали, после чего бросил машину и пошел пешком.

Перед этим рассказывали о BMW на "островке асфальта" среди большой стройки, который оставили там из-за невозможности законно эвакуировать его. Вскоре после публикации истории в СМИ владелец нашёлся.