Президент Володимир Зеленський підтвердив плани змінити посла України у США та допустив, що новим посланником може стати міністр оборони Рустем Умєров – тому це, своєю чергою, призведе до змін в уряді.

Про це глава держави сказав на пресконференції у Римі у четвер, повідомляє "Європейська правда".

Зеленським підтвердив, що хоче замінити посла України у Вашингтоні Оксану Маркарову. Він зазначив, що контактував із нею та подякував їй за службу. Президент додав, що хотів би, аби вона продовжила роботу в Україні.

"Багато що залежить саме від неї. Я відкритий, я хотів би, щоб вона працювала в Україні. Якщо вона вирішить для себе по-іншому, цей шлях – це її вибір", – сказав президент.

Він додав, що новим послом у США повинна стати сильна кандидатура, і допустив, що це може бути міністр оборони Рустем Умєров. Його призначення, своєю чергою, запустить перестановки в уряді.

"Якщо я вирішу – і це буде найближчим часом… що ключовим нашим послом буде міністр оборони Рустем Умєров, це, безумовно, вплине на серйозні перестановки в уряді України. Зрозуміло чому – тому що сьогодні всі рішення, весь наш бюджет це, на жаль, війна", – сказав Зеленський.

Він додав, що для України зараз дуже важливо посилювати відносини зі США.

"Потрібно, щоби людина була сильною, і була в контексті найголовнішого – а це в контексті посилення України, зброї передусім. Тому одна із моїх ідей в тому, що це може бути міністр оборони України. У зв’язку з цим це має великий вплив на уряд", – додав президент.

У червні глава МЗС Андрій Сибіга повідомляв, що президент Зеленський вже ухвалив "певні кадрові рішення" щодо зміни керівників деяких закордонних установ – вони очікуються у липні.

ЗМІ писали, що під час телефонної розмови Зеленського з американським президентом Дональдом Трампом, яка відбулася 4 липня, вони обговорили питання заміни Маркарової.