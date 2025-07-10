Зеленский: есть идея, чтобы послом в США был Умеров – и это повлияет на правительство

Президент Владимир Зеленский подтвердил планы сменить посла Украины в США и допустил, что новым посланником может стать министр обороны Рустем Умеров – поэтому это, в свою очередь, приведет к изменениям в правительстве.

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции в Риме в четверг, сообщает "Европейская правда".

Зеленский подтвердил, что хочет заменить посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову. Он отметил, что контактировал с ней и поблагодарил ее за службу. Президент добавил, что хотел бы, чтобы она продолжила работу в Украине.

"Многое зависит именно от нее. Я открыт, я хотел бы, чтобы она работала в Украине. Если она решит для себя по-другому, этот путь – это ее выбор", – сказал президент.

Он добавил, что новым послом в США должна стать сильная кандидатура, и допустил, что это может быть министр обороны Рустем Умеров. Его назначение, в свою очередь, запустит перестановки в правительстве.

"Если я решу – и это будет в ближайшее время... что ключевым нашим послом будет министр обороны Рустем Умеров, это, безусловно, повлияет на серьезные перестановки в правительстве Украины. Понятно почему – потому что сегодня все решения, весь наш бюджет – это, к сожалению, война", – сказал Зеленский.

Он добавил, что для Украины сейчас очень важно укреплять отношения с США.

"Нужно, чтобы человек был сильным и был в контексте самого главного – а это в контексте усиления Украины, оружия в первую очередь. Поэтому одна из моих идей в том, что это может быть министр обороны Украины. В связи с этим это имеет большое влияние на правительство", – добавил президент.

В июне глава МИД Андрей Сибига сообщал, что президент Зеленский уже принял "определенные кадровые решения" о смене руководителей некоторых зарубежных учреждений – они ожидаются в июле.

СМИ писали, что во время телефонного разговора Зеленского с американским президентом Дональдом Трампом, который состоялся 4 июля, они обсудили вопрос замены Маркаровой.