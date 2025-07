Посол ЄС повідомила про підписання кількох угод щодо України на конференції з відновлення у Римі

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова розповіла, що під час Конференції з питань відновлення України у Римі підписали три угоди у цій сфері.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Матернова розповіла, що разом з Норвегією та Німеччиною з Україною підписали заяву про наміри розширити програму STEP IN 2 EU, ініціативу на 41,5 млн євро для сприяння економічній інтеграції України у єдиний ринок ЄС.

I witnessed @MartaKosEU signing a statement of intent for #EU4Reconstruction – a €37M 🇪🇺 programme – #TeamEurope initiative to support Ukraine’s recovery, providing the essential tools for sound public infrastructure management & transparent, effective reconstruction .3/5 pic.twitter.com/o7njBSMJhf