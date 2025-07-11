Посол ЄС повідомила про підписання кількох угод щодо України на конференції з відновлення у Римі

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова розповіла, що під час Конференції з питань відновлення України у Римі підписали три угоди у цій сфері.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Матернова розповіла, що разом з Норвегією та Німеччиною з Україною підписали заяву про наміри розширити програму STEP IN 2 EU, ініціативу на 41,5 млн євро для сприяння економічній інтеграції України у єдиний ринок ЄС.

I witnessed @MartaKosEU signing a statement of intent for #EU4Reconstruction – a €37M 🇪🇺 programme – #TeamEurope initiative to support Ukraine’s recovery, providing the essential tools for sound public infrastructure management & transparent, effective reconstruction .3/5 pic.twitter.com/o7njBSMJhf – Katarina Mathernova 🇪🇺 (@kmathernova) July 11, 2025

Крім того, підписали заяву про наміри в межах програми EU4Reconstruction – ініціативи Team Europe на 37 млн євро, що спрямована на підтримку відновлення України.

Також запустили проєкт "Здоровіша Україна" ("A Healthier Ukraine"), спрямований на посилення системи охорони здоров’я, за участі Бельгії та ВООЗ.

Міністри закордонних справ України та Італії в четвер підписали документ, який передбачає виділення Римом 1 млн євро на зміцнення кібербезпеки України. Крім того, Італія надасть понад 30 млн євро на відновлення шести памʼяток Одеси, пошкоджених внаслідок обстрілів.

Також повідомляли, що Україна у Римі домовляється про залучення 2 млрд євро у сфері енергетики.



