Італія виділяє 1 млн євро на зміцнення кібербезпеки України

Міністри закордонних справ України та Італії в четвер підписали документ, який передбачає виділення Римом 1 мільйона євро на зміцнення кібербезпеки України.

Про це повідомила пресслужба українського МЗС, пише "Європейська правда".

Зазначається, що міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час зустрічі з італійським колегою Антоніо Таяні в Римі подякував за організацію цьогорічної Конференції з відновлення України.

Під час зустрічі міністр обговорили шляхи поглиблення нашої двосторонньої співпраці, зазначив Сибіга.

"Ми також підписали декларацію про наміри реалізувати низку довгострокових ініціатив з розбудови кіберпотенціалу, спрямованих на підтримку національної цифрової інфраструктури України", – додав він.

Серед іншого, МЗС Італії вирішило виділити 1 мільйон євро на реалізацію проєктів у межах Талліннського механізму з посилення підтримки України у кіберсфері.

"Сьогоднішній крок ґрунтується на українсько-італійській угоді про співпрацю у сфері безпеки до 2024 року. Ми глибоко вдячні нашим італійським партнерам за підтримку та спільні зусилля, спрямовані на зміцнення Європи та трансатлантичної безпеки", – підсумував український міністр.

Раніше в четвер прем’єрка Італії Джорджа Мелоні заявила, що її держава розширить підтримку України у різних сферах – від енергетики до транспорту, а також у сфері оборони.

Мелоні також вважає, що компанії, які допомагали Росії фінансувати розв’язану нею війну в Україні, повинні бути позбавлені права на отримання прибутку від відновлення України.