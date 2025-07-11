Укр Рус Eng

Посол ЕС сообщила о подписании нескольких соглашений по Украине на конференции по восстановлению в Риме

Новости — Пятница, 11 июля 2025, 10:42 — Мария Емец

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова рассказала, что во время Конференции по вопросам восстановления Украины в Риме подписали три соглашения в этой сфере.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Матернова рассказала, что вместе с Норвегией и Германией с Украиной подписали заявление о намерениях расширить программу STEP IN 2 EU, инициативу на 41,5 млн евро для содействия экономической интеграции Украины в единый рынок ЕС. 

Кроме того, подписали заявление о намерениях в рамках программы EU4Reconstruction – инициативы Team Europe на 37 млн евро, направленной на поддержку восстановления Украины.

Также запустили проект "Здоровая Украина" ("A Healthier Ukraine"), направленный на усиление системы здравоохранения, при участии Бельгии и ВОЗ.

Министры иностранных дел Украины и Италии в четверг подписали документ, который предусматривает выделение Римом 1 млн евро на укрепление кибербезопасности Украины. Кроме того, Италия предоставит более 30 млн евро на восстановление шести памятников Одессы, поврежденных в результате обстрелов.

Также сообщалось, что Украина в Риме договаривается о привлечении 2млрд евро в сфере энергетики.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Еврокомиссия
Реклама: