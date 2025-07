Посол ЕС сообщила о подписании нескольких соглашений по Украине на конференции по восстановлению в Риме

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова рассказала, что во время Конференции по вопросам восстановления Украины в Риме подписали три соглашения в этой сфере.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Матернова рассказала, что вместе с Норвегией и Германией с Украиной подписали заявление о намерениях расширить программу STEP IN 2 EU, инициативу на 41,5 млн евро для содействия экономической интеграции Украины в единый рынок ЕС.

I witnessed @MartaKosEU signing a statement of intent for #EU4Reconstruction – a €37M 🇪🇺 programme – #TeamEurope initiative to support Ukraine’s recovery, providing the essential tools for sound public infrastructure management & transparent, effective reconstruction .3/5 pic.twitter.com/o7njBSMJhf