Посол ЕС сообщила о подписании нескольких соглашений по Украине на конференции по восстановлению в Риме

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова рассказала, что во время Конференции по вопросам восстановления Украины в Риме подписали три соглашения в этой сфере.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Матернова рассказала, что вместе с Норвегией и Германией с Украиной подписали заявление о намерениях расширить программу STEP IN 2 EU, инициативу на 41,5 млн евро для содействия экономической интеграции Украины в единый рынок ЕС.

I witnessed @MartaKosEU signing a statement of intent for #EU4Reconstruction – a €37M 🇪🇺 programme – #TeamEurope initiative to support Ukraine’s recovery, providing the essential tools for sound public infrastructure management & transparent, effective reconstruction .3/5 pic.twitter.com/o7njBSMJhf – Katarina Mathernova 🇪🇺 (@kmathernova) July 11, 2025

Кроме того, подписали заявление о намерениях в рамках программы EU4Reconstruction – инициативы Team Europe на 37 млн евро, направленной на поддержку восстановления Украины.

Также запустили проект "Здоровая Украина" ("A Healthier Ukraine"), направленный на усиление системы здравоохранения, при участии Бельгии и ВОЗ.

Министры иностранных дел Украины и Италии в четверг подписали документ, который предусматривает выделение Римом 1 млн евро на укрепление кибербезопасности Украины. Кроме того, Италия предоставит более 30 млн евро на восстановление шести памятников Одессы, поврежденных в результате обстрелов.

Также сообщалось, что Украина в Риме договаривается о привлечении 2млрд евро в сфере энергетики.