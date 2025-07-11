Італія виділить понад 30 млн євро на відновлення шести памʼяток Одеси, пошкоджених РФ

Італія надасть Україні понад 30 млн євро безповоротної допомоги на відновлення культурної спадщини Одеської області.

Про це повідомили у Міністерстві культури та стратегічних комунікацій, пише "Європейська правда".

У четвер, 10 липня, у межах Конференції з питань відновлення України, було підписано грантову угоду між Україною та Італією щодо реалізації програми "Відновлення та збереження культурної спадщини Одеського регіону".

За цією домовленістю, уряд Італії надасть Україні 32,5 млн євро безповоротної допомоги на реалізацію програми.

Програма передбачає фінансування реставрації знакових об’єктів культурної спадщини Одеси, які зазнали пошкоджень унаслідок збройної агресії РФ.

Серед них: пам’ятки національного значення, що перебувають в управлінні Одеської обласної військової адміністрації та Одеської міської ради.

Фінансування буде спрямовано на реставрацію шести пам’яток архітектури Одеси:

Одеський національний художній музей;

Одеський музей Західного і Східного мистецтва;

Одеська обласна філармонія імені Давида Ойстраха;

Одеський літературний музей;

Будинок Зонтага;

Палац одружень.

Угода передбачатиме проведення комплексних реставраційних робіт, підвищення рівня безпеки та енергоефективності будівель, адаптацію до потреб маломобільних груп населення, а також оновлення інженерної інфраструктури.

Також, окрім реконструкції пам’яток планується створення Одеського центру управління спадщиною ЮНЕСКО.

Від української сторони угоду підписав міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, від італійської – міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

Цього ж дня міністри закордонних справ України та Італії підписали документ, який передбачає виділення Римом 1 млн євро на зміцнення кібербезпеки України.

Також прем’єрка Італії Джорджа Мелоні заявила, що її держава розширить підтримку України у різних сферах – від енергетики до транспорту, а також у сфері оборони.