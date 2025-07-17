Президент Володимир Зеленський анонсував оновлення корпусу української дипломатії у понеділок, 21 липня.

Про це він повідомив у четвер, 17 липня, у своїх соцмережах, пише "Європейська правда".

Як відомо, 17 липня відбулося оновлення уряду України. На тлі цього Зеленський наголосив: вже віднині урядовцям варто починати виконувати визначені завдання.

Він анонсував, що у понеділок, 21 липня, оновить корпус української дипломатії. Зеленський зазначив, що разом із міністром закордонних справ Андрієм Сибігою готує відповідні зміни.

Варто звернути увагу, що в новому уряді на чолі з Юлією Свириденко Сибіга був перепризначений на посаду очільника зовнішньополітичного відомства.

Зазначимо, у червні Сибіга повідомляв, що Зеленський вже ухвалив "певні кадрові рішення" щодо зміни керівників деяких закордонних установ – вони очікуються у липні.

Нещодавно ЗМІ писали, що Зеленський повідомив послу України в США Оксані Маркаровій про свій намір її звільнити. Очікується, що новим послом у США повинна стати Ольга Стефанішина.

ЗМІ також інформували, що очікується до 20 нових призначень, зокрема у Бельгії, Швеції та Канаді.