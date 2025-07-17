Президент Владимир Зеленский анонсировал обновление корпуса украинской дипломатии в понедельник, 21 июля.

Об этом он сообщил в четверг, 17 июля, в своих соцсетях, пишет "Европейская правда".

Как известно, 17 июля состоялось обновление правительства Украины. На фоне этого Зеленский подчеркнул: уже с сегодняшнего дня чиновникам стоит начинать выполнять определенные задачи.

Он анонсировал, что в понедельник, 21 июля, обновит корпус украинской дипломатии. Зеленский отметил, что вместе с министром иностранных дел Андреем Сибигой готовит соответствующие изменения.

Стоит обратить внимание, что в новом правительстве во главе с Юлией Свириденко, Сибига был переназначен на должность главы внешнеполитического ведомства.

Отметим, в июне Сибига сообщал, что Зеленский уже принял "определенные кадровые решения" по смене руководителей некоторых зарубежных учреждений – они ожидаются в июле.

Недавно СМИ писали, что Зеленский сообщил послу Украины в США Оксане Маркаровой о своем намерении ее уволить. Ожидается, что новым послом в США должна стать Ольга Стефанишина.

СМИ также информировали, что ожидается до 20 новых назначений, в частности в Бельгии, Швеции и Канаде.