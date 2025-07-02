У Британії назвали офіційну причину пожежі, яка паралізувала "Гітроу"

Пожежа, внаслідок якої у березні закривали британський аеропорт "Гітроу", була спричинена несправністю електропідстанції National Grid.

Про це йдеться в офіційному звіті, який наводить агентство Reuters, пише "Європейська правда".

У звіті заявили, що пожежа, яка в березні призвела до закриття аеропорту "Гітроу", була спричинена несправністю електропідстанції National Grid.

Звіт підготовлено за результатами розслідування інциденту, що стався 21 березня, проведеного Національним оператором енергетичної системи, який управляє електромережею і був відокремлений від National Grid минулого року.

За результатами звіту, британський регулятор енергетики Ofgem розпочав розслідування щодо National Grid Electricity Transmission, яка володіє та обслуговує мережу високовольтної електропередачі в Англії та Уельсі.

У звіті зазначено, що під час перевірки було виявлено докази того, що "катастрофічна несправність" одного з високовольтних вводів трансформатора на підстанції National Grid Electricity Transmission напругою 275 кВ спричинила загоряння трансформатора.

"Найімовірніше, це сталося через потрапляння вологи в прокладку, що спричинило електричну несправність", – йдеться у звіті.

У ньому також зазначено, що заходи контролю National Grid були неефективними і не дозволили виявити, що в 2018 році не було вжито заходів у зв'язку з підвищеним рівнем вологості.

Представник National Grid заявив, що компанія має комплексну програму перевірки та технічного обслуговування активів і що після пожежі вжила додаткових заходів.

"Необхідно винести важливі уроки щодо міжгалузевої стійкості та необхідності посилення координації", – заявив представник компанії.

Відтак регулятор Ofgem заявив, що перевірка "встановила, що основною причиною пожежі була технічна несправність, якої можна було запобігти".

Регулятор планує перевірити, чи дотримувалася National Grid відповідного законодавства та ліцензійних умов щодо розвитку та обслуговування своєї електромережі поблизу аеропорту "Гітроу".

У заяві також зазначили, що регулюючий орган також доручить провести незалежний аудит активів National Grid, щоб перевірити, чи були недоліки одноразовими або системними.

Як відомо, 21 березня лондонський аеропорт "Гітроу" повністю припиняв роботу через масштабне відключення електроенергії, викликане пожежею на сусідній електропідстанції. Це вплинуло на понад 1300 авіарейсів.

Уряд Великої Британії розпорядився провести термінове розслідування відключення електроенергії, яке зачепило аеропорт "Гітроу" та прилеглі райони.

А британська поліція тоді заявила, що не знайшла нічого підозрілого у цьому інциденті.