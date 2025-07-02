В Британии назвали официальную причину пожара, парализовавшего "Хитроу"

Пожар, в результате которого в марте закрывали британский аэропорт "Хитроу", был вызван неисправностью электроподстанции National Grid.

Об этом говорится в официальном отчете, который приводит агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

В отчете заявили, что пожар, который в марте привел к закрытию аэропорта "Хитроу", был вызван неисправностью электроподстанции National Grid.

Отчет подготовлен по результатам расследования инцидента, произошедшего 21 марта, проведенного Национальным оператором энергетической системы, который управляет электросетью и был отделен от National Grid в прошлом году.

По результатам отчета, британский регулятор энергетики Ofgem начал расследование в отношении National Grid Electricity Transmission, которая владеет и обслуживает сеть высоковольтной электропередачи в Англии и Уэльсе.

В отчете указано, что во время проверки были обнаружены доказательства того, что "катастрофическая неисправность" одного из высоковольтных вводов трансформатора на подстанции National Grid Electricity Transmission напряжением 275 кВ вызвала возгорание трансформатора.

"Скорее всего, это произошло из-за попадания влаги в прокладку, что повлекло электрическую неисправность", – говорится в отчете.

В нем также указано, что меры контроля National Grid были неэффективными и не позволили выявить, что в 2018 году не были приняты меры в связи с повышенным уровнем влажности.

Представитель National Grid заявил, что компания имеет комплексную программу проверки и технического обслуживания активов и что после пожара приняла дополнительные меры.

"Необходимо вынести важные уроки по межотраслевой устойчивости и необходимости усиления координации", – заявил представитель компании.

Поэтому регулятор Ofgem заявил, что проверка "установила, что основной причиной пожара была техническая неисправность, которую можно было предотвратить".

Регулятор планирует проверить, придерживалась ли National Grid соответствующего законодательства и лицензионных условий по развитию и обслуживанию своей электросети вблизи аэропорта "Хитроу".

В заявлении также отметили, что регулирующий орган поручит провести независимый аудит активов National Grid, чтобы проверить, были ли недостатки разовыми или системными.

Напомним, 21 марта лондонский аэропорт "Хитроу" полностью прекращал работу из-за масштабного отключения электроэнергии, вызванного пожаром на соседней электроподстанции. Это повлияло на более 1300 авиарейсов.

Правительство Великобритании распорядилось провести срочное расследование отключения электроэнергии, которое затронуло аэропорт "Хитроу" и прилегающие районы.

А британская полиция тогда заявила, что не нашла ничего подозрительного в этом инциденте.