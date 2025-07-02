Україна відреагувала на заяву США про зупинку постачання деяких озброєнь

В Міністерстві оборони України прокоментували повідомлення щодо зупинки поставок деяких видів озброєнь українським Силам оборони.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони в Telegram, інформує "Європейська правда".

Як зазначили у відомстві, Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання погодженої оборонної допомоги.

Міністерство оборони України запросило телефонну розмову з колегами зі США для додаткового уточнення деталей.

"Про результати контактів з нашими американськими партнерами буде додатково повідомлено на рівні Міністерства оборони України та Міністерства закордонних справ України", – додали у відомстві.

Раніше ЗМІ повідомили, що Пентагон призупинив поставки деяких ракет протиповітряної оборони та інших високоточних боєприпасів в Україну через побоювання, що запаси зброї США надто зменшилися.

Варто зазначити, що у червні українська сторона передала міністру фінансів США Скотту Бессенту список необхідної зброї, яку Україна готова купити в США.

Президент Володимир Зеленський раніше повідомляв, що на зустрічі з главою Білого дому Дональдом Трампом планує обговорити потенційну купівлю у США оборонного пакета для України.

А 25 червня на пресконференції за підсумками саміту НАТО в Гаазі Трамп заявив, що перевірить, чи зможе передати Україні додаткові системи протиповітряної оборони Patriot.