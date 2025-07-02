Украина отреагировала на заявление США об остановке поставок некоторых вооружений

В Министерстве обороны Украины прокомментировали сообщение об остановке поставок некоторых видов вооружений украинским Силам обороны.

Об этом говорится в сообщении Минобороны в Telegram, информирует "Европейская правда".

Как отметили в ведомстве, Украина не получала официальных сообщений об остановке или пересмотре графиков поставок согласованной оборонной помощи.

Министерство обороны Украины запросило телефонный разговор с коллегами из США для дополнительного уточнения деталей.

"О результатах контактов с нашими американскими партнерами будет дополнительно сообщено на уровне Министерства обороны Украины и Министерства иностранных дел Украины", – добавили в ведомстве.

Ранее СМИ сообщили, что Пентагон приостановил поставки некоторых ракет противовоздушной обороны и других высокоточных боеприпасов в Украину из-за опасений, что запасы оружия США слишком уменьшились.

Стоит отметить, что в июне украинская сторона передала министру финансов США Скотту Бессенту список необходимого оружия, которое Украина готова купить у США.

Президент Владимир Зеленский ранее сообщал, что на встрече с главой Белого дома Дональдом Трампом планирует обсудить потенциальную покупку у США оборонного пакета для Украины.

А 25 июня на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге Трамп заявил, что проверит, сможет ли передать Украине дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot.