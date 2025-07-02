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На італійській Сардинії до жертв екстремальної спеки зараховують двох померлих на пляжі

Новини — Середа, 2 липня 2025, 17:10 — Марія Ємець

На італійському острові Сардинія раптово померли двоє людей, що відпочивали на пляжі, смерті пов’язують з екстремальними температурами. 

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда". 

Обидва нещасних випадки сталися на пляжах Сардинії. У містечку Будоні рятувальні служби отримали виклик щодо 75-річного чоловіка, якому раптово стало зле. На місце прибули швидка і гелікоптер, але реанімувати його вже не вдалося. 

У сусідньому Сан-Теодоро стало зле 60-річному чоловіку. Як і у першому випадку, рятувальники після приїзду не змогли реанімувати його. 

Останніми днями денні температури повітря на острові перевищують 40°C.

Від екстремальних температур цими днями потерпають середземноморські країни та більша частина Західної Європи. В Італії повідомляли про зростаюче навантаження на лікарні через те, що у людей частіше погіршується самопочуття в умовах спеки. 

У Парижі на тлі аномальної спеки померла 10-річна дівчинка зі США, якій стало зле, коли вони з батьками стояли у черзі до музею. В Іспанії загинула дитина, яку залишили у замкненому авто. 

Влітку 2024 року у тижні екстремальної спеки у Греції зафіксували низку смертей туристів, переважно літніх людей, які безпосередньо пов’язують з погодою.

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