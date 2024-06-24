У Греції знайшли мертвим одного з розшукуваних літніх туристів

67-річний німецький турист, який вважався зниклим безвісти на грецькому острові Крит, був знайдений мертвим – це вже шоста смерть туриста в червні в період незвично спекотної погоди.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Ekathimerini.

Тіло чоловіка було знайдено в яру біля пляжу Сентоні, на стежці, що веде до ущелини Трипті, на південному узбережжі острова, в префектурі Ханья.

Турист відправився в похід в каньйон в регіоні Сугія в неділю і через кілька годин зателефонував дружині, щоб повідомити, що погано себе почуває. За деякими даними, він не взяв з собою води.

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Пожежники виявили його тіло після того, як зловили сигнал його мобільного телефону.

"Пошуково-рятувальна операція розпочалася негайно, і спеціальний рятувальний підрозділ з безпілотниками виявив його (тіло) в ущелині", – сказав представник поліції.

Рятувальники та пожежники беруть участь в операції з вилучення тіла з місця події, яке було описано як важкодоступна територія.

Судячи з розташування тіла, чоловік, ймовірно, втратив орієнтацію і опинився на стежці, що веде до ущелини Трипті.

Чоловік став шостим туристом, який загинув у Греції за останні тижні після того, як вирушив у похід. Під час незвичної червневої спеки в середземноморській країні почастішали випадки загибелі та зникнення туристів, що свідчить про небезпеку перебування при температурі, яка сягає або перевищує 40 градусів за Цельсієм.

Рятувальні команди також шукають двох француженок, 73 і 64 років, на острові Сікінос, і 59-річного американського поліцейського, який відпочивав на острові Аморгос.

Минулого тижня на грецькому острові Матракі в Іонічному морі був знайдений мертвим 55-річний американець, а на початку місяця – голландський турист на острові Самос в Егейському морі.

Тіло британського телеведучого Майкла Мослі було знайдено на острові Сімі, ще одному острові Егейського моря, 9 червня після чотириденних пошуків за допомогою літаків, безпілотників і катерів. Перед тим, як зникнути, він вийшов на прогулянку в умовах високої температури.

Раніше у червні Греція закрила найдавніші туристичні об'єкти в Афінах у четвер через екстремально високі температури.