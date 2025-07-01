В Іспанії залишена в авто 2-річна дитина померла від спеки

Дворічна дитина померла у вівторок на північному сході Іспанії після того, як її залишили в автомобілі на кілька годин під час спеки, яка охопила країну та сусідню Португалію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Служби екстреної допомоги у місті Вальс, що в регіоні Таррагона, отримали виклик щодо дитини на початку дня, але не змогли реанімувати її.

"Усе вказує на те, що це була недбалість з боку батька. Дитина провела весь ранок у зачиненій машині під палючим сонцем. Це був тепловий удар. Навіть доросла людина загинула б", – сказав AFP представник екстреної допомоги.

За даними іспанської національної метеорологічної служби Aemet, у вівторок вранці температура в Вальсі досягала 32 градусів Цельсія в тіні.

Іспанія вже кілька днів потерпає від сильної спеки, яка поширилася з Піренейського півострова на Францію, Італію, Балкани та Грецію.

У кількох регіонах країни температура піднялася значно вище 40°C, що є рекордом для червня.

Раніше стало відомо, що через надмірну спеку тимчасово закрили для відвідування верхівку Ейфелевої вежі в Парижі.