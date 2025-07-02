На итальянском острове Сардиния к жертвам экстремальной жары относят двух умерших на пляже

На итальянском острове Сардиния внезапно скончались два человека, отдыхавшие на пляже, смерть связывают с экстремальными температурами.

Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".

Оба несчастных случая произошли на пляжах Сардинии. В городке Будони спасательные службы получили вызов о 75-летнем мужчине, которому внезапно стало плохо. На место прибыли скорая и вертолет, но реанимировать его уже не удалось.

В соседнем Сан-Теодоро плохо стало 60-летнему мужчине. Как и в первом случае, спасатели после приезда не смогли реанимировать его.

В последние дни дневные температуры воздуха на острове превышают 40°C.

От экстремальных температур в эти дни страдают средиземноморские страны и большая часть Западной Европы. В Италии сообщали о растущей нагрузке на больницы из-за того, что у людей чаще ухудшается самочувствие в условиях жары.

В Париже на фоне аномальной жары умерла 10-летняя девочка из США, которой стало плохо, когда она с родителями стояла в очереди в музей. В Испании погиб ребенок, которого оставили в запертой машине.

Летом 2024 года в неделю экстремальной жары в Греции зафиксировали ряд смертей туристов, преимущественно пожилых людей, которые напрямую связывают с погодой.